Nella Repubblica Dominicana il MAIE continua a rafforzarsi, grazie all’instancabile impegno del coordinamento locale e del gruppo dirigente che opera a livello internazionale.

Sotto la guida di Massimiliano Atrigna, Coordinatore per i Caraibi, e Massimiliano Scerra, Coordinatore MAIE RD, il movimento sta portando avanti iniziative concrete per il benessere e l’integrazione della comunità italiana residente.

Lo scorso 4 settembre 2024 si è tenuto un importante incontro presso il ristorante “Tony Casa Mia”, segnando il primo appuntamento della gestione Atrigna per quanto riguarda i Caraibi e Repubblica Dominicana.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri del coordinamento MAIE. Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del Movimento, non ha potuto partecipare per motivi di lavoro, ma ha inviato un caloroso saluto ai presenti, ribadendo il suo pieno sostegno alle attività in corso in Repubblica Dominicana e in tutta l’area caraibica.

L’incontro del 4 settembre ha rappresentato un momento di dialogo e collaborazione tra i membri del MAIE, durante il quale sono state discusse iniziative concrete per rafforzare la comunità italiana e le opportunità locali. Tra i temi principali trattati, grande rilievo è stato dato all’integrazione, alla promozione della cultura italiana e per le imprese italiane attive nel Paese.

La gestione dell’area caraibica, tra cui la Repubblica Dominicana, vede protagonisti sia Massimiliano Atrigna, che guida le attività nei Caraibi, sia Massimiliano Scerra, che si occuperà in particolare delle iniziative in Repubblica Dominicana. Questa collaborazione tra Atrigna e Scerra assicurerà una copertura efficace delle necessità della comunità italiana, portando avanti progetti di valore per tutti i connazionali residenti.

Alla riunione hanno partecipato figure di spicco del MAIE, tra cui:

Massimiliano Atrigna, Coordinatore Caraibi

Massimiliano Scerra, Coordinatore Nazionale

Tullio Marino, Coordinatore Santo Domingo

Aurora Francesca Reparato, Coordinatrice Boca Chica

Alessandro Fasanella, Coordinatore per le Politiche Giovanili

Pasquale Sicignano, Responsabile delle Aziende e del Made in Italy in Repubblica Dominicana

Antonino Sanchirico, Coordinatore MAIE a Santo Domingo Este

Carlo Raspollini, Coordinatore Punta Cana (assente per motivi familiari, ha comunque inviato un saluto caloroso).

Grazie alla leadership di Odoguardi e al lavoro sinergico di Atrigna e Scerra, il MAIE sta promuovendo progetti che mirano a supportare gli italiani in Repubblica Dominicana e nell’area caraibica. Le attività in corso spaziano dall’assistenza alle imprese italiane presenti nel paese fino all’organizzazione di eventi culturali che promuovono la lingua e le tradizioni italiane. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra l’Italia e la comunità italiana all’estero, facilitando opportunità di crescita economica e culturale.

Tra le principali iniziative:

Supporto alle aziende italiane attraverso la creazione di una rete commerciale solida che favorisca il Made in Italy e le relazioni economiche tra Italia e Repubblica Dominicana.

Promozione culturale, con attività volte a diffondere la lingua italiana e i valori del nostro Paese attraverso eventi pubblici e collaborazioni con istituzioni locali e associazioni italiane.

Sostegno alle nuove generazioni italiane in Repubblica Dominicana, con particolare attenzione alle politiche giovanili e alle opportunità di studio e lavoro per i giovani italo-dominicani.

Il Lavoro di Vincenzo Odoguardi: Una Guida Solida per il MAIE

Vincenzo Odoguardi, pur non potendo essere presente fisicamente all’incontro, ha ribadito il suo impegno costante per lo sviluppo del MAIE in Repubblica Dominicana e nell’intera area caraibica. La sua leadership si fonda su una visione chiara: costruire un solido legame tra l’Italia e gli italiani all’estero, garantendo sostegno e creando opportunità concrete per tutti i connazionali che vivono fuori dai confini nazionali.

Odoguardi, insieme a Atrigna e Scerra, è determinato a far crescere il MAIE e a renderlo un punto di riferimento per la comunità italiana in Repubblica Dominicana, lavorando su progetti che rispondano alle esigenze reali dei residenti italiani e delle loro famiglie.

Prospettive Future: Una Collaborazione Forte tra Atrigna e Scerra

La collaborazione tra Massimiliano Atrigna, che gestisce le attività nei Caraibi, e Massimiliano Scerra, che si occuperà in particolare della Repubblica Dominicana, sarà fondamentale per garantire una crescita solida e duratura del MAIE. Tra gli obiettivi principali per i prossimi mesi:

Sviluppare una rete economica più forte per favorire le relazioni commerciali tra Italia e Repubblica Dominicana, in particolare attraverso il supporto alle imprese italiane. Organizzare eventi culturali di ampio respiro, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle comunità italiane per promuovere il patrimonio linguistico e culturale italiano. Incentivare la partecipazione attiva dei giovani italiani in Repubblica Dominicana, offrendo loro piattaforme e risorse per promuovere l’interazione culturale e professionale tra Italia e il paese caraibico.

Con l’impegno di Atrigna e Scerra, il MAIE è destinato a diventare un punto di riferimento ancora più forte per tutti gli italiani residenti nella Repubblica Dominicana e nell’intero arcipelago caraibico, garantendo supporto e opportunità concrete per la comunità.

Conclusioni

L’incontro del 4 settembre 2024 ha sancito l’inizio di una nuova fase di crescita per il MAIE in Repubblica Dominicana e nei Caraibi. Grazie alla leadership di Vincenzo Odoguardi e alla collaborazione attiva di Massimiliano Atrigna e Massimiliano Scerra, il movimento continuerà a lavorare per il benessere e l’integrazione della comunità italiana. Il MAIE si conferma una realtà solida e dinamica, pronta a sostenere gli italiani all’estero attraverso progetti concreti e una rete di coordinatori dedicati.