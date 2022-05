SUL LITORALE ROMANO | Riapre Baubeach, la spiaggia per cani liberi e felici

Liberi di gironzolare e divertirsi sull’arenile attrezzato per loro. In programma anche workshop empatico-relazionali per i loro padroni

Baubeach, la spiaggia per cani liberi e felici, riapre sul litorale romano sabato 14 maggio. Liberi di gironzolare e divertirsi sull’arenile attrezzato per loro. In programma anche workshop empatico-relazionali per i loro padroni.

Dal 1998 l’Associazione animalista Baubeach offre a tutti i cani spiaggia e mare. Arrivate le belle giornate e le vacanze estive si ha il problema di trovare strutture alberghiere che accettino il nostro Fido. Non sempre è bene tollerato, alcuni vietano l’ingresso e questo diventa un problema. Portarlo al mare poi, spesso diventa una chimera. In questo caso la soluzione c’è. Il lido nato 24 anni fa riapre i battenti per i nostri amici a quattro zampe con tante iniziative ad hoc per cagnolini e padroni.

L’area è situata in via Praia a Mare snc, è anche ricca di iniziative per i nostri amati Fido. Lo spazio è molto vasto, si tratta di circa 7.000 metri quadrati, dove i cani possono socializzare, liberi da guinzagli. Possono fare il bagno quando vogliono ed anche partecipare ad attività ludico-motorie studiate appositamente per loro. Naturalmente, lo sa bene chi frequenta i bau park cittadini, è anche a cura dei padroni vigilare e far sì che il cane di taglio grande o medio grande, di indole particolarmente vivace, non si comporti in maniera irruenta nei confronti del più piccolo. In programma numerosi appuntamenti e iniziative da segnalare.

C’è quella che mira a migliorare la vita dei cani che vengono ospitati nei canili. Infatti, sono previsti anche Open Day con associazioni che si occupano di adozioni, che forniranno tutte le informazioni necessarie a chi desidera o pensa di adottare un cagnolino. Un’altra è il Progetto Bau-Check ’22, che prevede l’offerta di studi veterinari convenzionati con l’associazione.

“Ora e mai più” di Karen Thomas è una mostra permanente da non perdere. Non mancheranno consigli sull’alimentazione di Rita Ghilardi e quelli per la felicità del proprio cane di Patrizia Daffinà. Infine è previsto il corso “Dog management turistico Ihod”.