Stampa italiana all’estero, Garavini (IV): “Importante veicolo per la cultura italiana nel mondo”

“La stampa italiana all’estero rappresenta un veicolo importante per mantenere intatti i legami dei connazionali con il paese di origine. E per favorire la circolazione della nostra lingua e cultura all’estero, con le conseguenti ricadute positive economiche su turismo e export. Una funzione sociale che va riconosciuta. In considerazione della quale ho presentato io stessa un’interrogazione proprio a tutela dei finanziamenti all’editoria all’estero”. Lo dichiara la senatrice eletta all’estero di Italia Viva Laura Garavini, presidente Commissione Difesa.