Catturati a Ibiza dai Carabinieri del Ros 3 latitanti italiani, sui quali pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal gip di Roma, per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento restrittivo e’ stato disposto nell’ambito dell’indagine del Ros denominata ‘Anemone’ in cui, lo scorso 8 luglio, sono stati arrestati 24 indagati tra l’Italia e l’Albania.

I latitanti rintracciati e arrestati in Spagna sono gravemente indiziati di essere elementi di spicco di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico, con base a Roma e operante sul territorio nazionale ed estero, facente capo a un 57enne calabrese, arrestato lo scorso 8 luglio, gia’ condannato poiche’ ritenuto elemento apicale della locale ‘ndrangheta di Volpiano, promanazione criminale di quella di Platì.