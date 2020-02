SPAGNA | Italiani all’estero, Italia Viva arriva a Madrid

Nasce il primo comitato di Italia Viva in Spagna. Sarà inaugurato venerdì 21 febbraio a Madrid. All’incontro interverrà la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente vicaria del gruppo, alla presenza di Marco Basile e dei promotori del comitato.

“La comunità italiana in Spagna è composta soprattutto da una migrazione recente e giovane, caratterizzata da molti studenti e professionisti. Persone che si riconoscono nello spirito riformista di Italia Viva. E hanno scelto di aderire per fare la propria parte per l’Italia e per l’Europa” dichiara Garavini.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà a partire dalle 18 presso il ristorante Sottosopra in Calle Puigcerdà 8.