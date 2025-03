Dalla Presidente del Comites di Barcellona, Roberta Martin, riceviamo e pubblichiamo questa richiesta di rettifica circa un articolo pubblicato sull’Aise il 18 febbraio scorso su una intervista rilasciata da Anna Papavero, consigliera del Comites, ad una tv spagnola.

“Egregio direttore, l’articolo pubblicato il giorno 18 febbraio 2025 alle ore 19.09 sul vostro sito alla sezione “Italiani nel mondo” sul giornale da Lei diretto riporta delle informazioni non corrette.

In merito all’articolo apparso sul vostro sito, con richiamo al link dell’intervista rilasciata il girono prima a TV3, segnaliamo che avete attribuito erroneamente le dichiarazioni rese sul Consolato italiano di Barcellona dall’intervistata, signora Anna Papavero, al Comites di Barcellona, organismo da me rappresentato, eletto dalla comunità degli italiani all’estero della Circoscrizione consolare di Barcellona.

Per maggiore precisione segnaliamo che vi sono errori sia nel titolo che nel contenuto dell’articolo.

Il titolo riporta: “Il Comites Barcellona intervistato alla tv spagnola sui problemi per gli appuntamenti in Consolato”. L’articolo indica: “Il Comites di Barcellona è intervenuto ieri su TV3, televisione catalana, durante un servizio che li ha visti denunciare le difficoltà nel prenotare un appuntamento al Consolato d’Italia a Barcellona”.

In verità, la signora Anna Papavero, colei che ha rilasciato l’intervista, è un membro eletto del Comitato, ma non il suo legale rappresentante, come avrebbe potute essere verificato facilmente dal giornalista che ha pubblicato la notizia (ma non ha firmato l’articolo).

Il Comites è organismo eletto dagli italiani all’estero e il potere di rappresentanza spetta, ed è riservato, come noto, al suo presidente eletto al suo interno.

Il Comites di Barcellona, nella persona della sottoscritta Presidente e unica rappresentante legale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al funzionamento degli uffici del Consolato generale d’Italia a Barcellona né ha delegato la signora Anna Papavero a rilasciare dichiarazioni in nome e per conto del Comitato.

Non si comprende, quindi, come il giornalista si sia confuso sul ruolo dell’intervistata che avrebbe dovuto identificare prima di pubblicare l’articolo.

Auspicando che la pubblicazione sia stata frutto di mero errore, vi invitiamo a correggere il contenuto dell’articolo e a pubblicare una rettifica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 47/48 in cui si precisa: