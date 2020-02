SPAGNA | Brigitte Nanni coordinatrice MAIE a Barcellona

Brigitte Nanni è la nuova vicecoordinatrice del MAIE Barcellona, nominata da Roberta Martin, coordinatrice MAIE Spagna, d’accordo con Anna Mastrogiacomo, coordinatrice MAIE Europa.

Brigitte è entrata a far parte della grande famiglia del MAIE nel 2013, come coordinatrice di Las Terrenas – Repubblica Dominicana, dove ha vissuto oltre cinque anni, durante i quali “ho fatto del mio meglio per apportare un valore aggiunto alla comunità italiana”, spiega Nanni.

“Abbiamo lottato tutti insieme contro la chiusura dell’ambasciata e festeggiato poi per la sua riapertura”, prosegue la neo vicecoordinatrice MAIE Barcellona: “I problemi degli italiani che vivono all’estero sono molteplici, vi è una reale necessità di aiutare i nostri connazionali”.

“Con il MAIE mi sono sempre sentita parte di una grande squadra, la comunità italiana ha bisogno di essere supportata e ascoltata e di far valere i propri diritti”.

“Per ragioni di lavoro mi sono trasferita in Spagna, a Barcellona ho incontrato una gran persona, Roberta, coordinatrice nazionale del MAIE in terra spagnola; tra noi è nata subito una bella intesa, voglia di collaborare e ci sono in agenda iniziative e idee per gli italiani che vivono in questa meravigliosa città. Sono felice – conclude Brigitte Nanni – di continuare a far parte di questa grande famiglia, di questo movimento mondiale di italiani all’estero chiamato MAIE”.