SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | Fdi al 28,5%, cresce M5S. Giù il Pd

In rialzo sia Lega che Azione/Italia Viva rispettivamente all'8,6% e all'8,3%. Forza Italia cede quattro decimi rispetto alla precedente rilevazione e cala al 7%

L’indice di fiducia degli italiani nella premier Giorgia Meloni rimane più o meno stabile al 43,6%. Le intenzioni di voto danno Fdi in flessione al 28,5%, il M5S invece cresce di tre decimi al 17,9%, giù il Pd al 16,5%, in rialzo sia Lega che Azione/Italia Viva rispettivamente all’8,6% e all’8,3%.

Forza Italia cede quattro decimi rispetto alla precedente rilevazione e cala al 7%.

Sotto la soglia di sbarramento si trovano Sinistra Italiana al 2,9%, +Europa al 2,6%, Italexit al 2,3%, Unione Popolare e Democrazia Sovrana Popolare (ciascuno all’1,6%).

Cospito, quasi un italiano su due dice no alla revoca del 41bis

Quasi un italiano su due è contrario alla revoca del 41bis per il leader anarchico Alfredo Cospito. Revocarlo significherebbe per il 29,4% un cedimento verso gli anarchici e un pericoloso precedente per altri casi simili. Il 31,3% ritiene invece che ad esprimersi sulla vicenda dovrebbero essere solo i giudici. Il 12,4% è a favore della revoca ma solo nel caso di Cospito. Infine solo il 3,7% vorrebbe un’eliminazione totale del 41bis.