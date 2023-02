REPUBBLICA DOMINICANA | Le quattro perle di Bavaro

La piu’ longeva – si legge sul sito web di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – e’ l’hotel Vista Sol, il primo nato. Quattro stelle super, famoso per lo stile coloniale sobrio e rispettoso. E’ apparso trent’anni fa quasi per magia su iniziativa di una piccola impresa in compartecipazione italo-spagnola. A quel tempo regnava il silenzio e l’incanto, l’hotel era molto piccolo e condivideva la playa deserta con tre bucoliche mucche che pascolavano placide in un paradiso perduto, fatto solo di brezze e sabbia.

Si chiamava Carabela (un omaggio alla storia, senza allusioni all’arroganza coloniale) ed era davvero molto piccolo, ma già molto attraente e raffinato, raccolto intorno a un minuscolo ristorante e circondato di cocchi a perdita d’occhio.

Oggi ha cambiato nome e ha quintuplicato la capienza, ma è rimasto il preferito per gli appassionati dello stile coloniale tradizionale, ormai quasi scomparso, e per il giardino tropicale che offre un po’ degli ultimi pini marini australiani rimasti sul Pianeta. Una specie molto protetta, in via di estinzione (pare ne siano rimaste poche centinaia) che toglie il sonno al capo giardiniere William.

Se il Vista Sol e’ stato il primo, l’ultimo e’ l’Ocean El Faro. Nato un paio d’anni fa, e’ un cinque stelle lusso della famiglia H10, una delle prime catene alberghiere spagnole. Per avere un’idea: solo camere con salotto tipo suite, bagni dotati di vasca (sconosciuta nel Caribe), dieci ristoranti e tredici bar, parco acquatico e parco baby, misure speciali a garanzia di salute e sicurezza, personale trilingue, architettura tipica. E poi terrazze, giardini fiabeschi, piscine e perfino un piccolo fiume che attraversa l’intera struttura creando angoli suggestivi e armonie sonore.