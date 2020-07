SONDAGGIO | Intenzioni di voto: Lega giù, crescono Pd, M5S e FDI

Torna a calare la fiducia del premier Conte. Sbarchi dalla Tunisia: per il 75% degli italiani sono un pericolo e vanno fermati

Gli sbarchi dalla Tunisia di questi giorni sono un pericolo e per questo motivo vanno fermati. A dirlo è il 75% degli italiani in un sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 29 e il 30 luglio. Tra chi vuole un blocco degli sbarchi c’è anche un 7,5% di persone che prima del coronavirus era favorevole all’accoglienza ma ora “non possiamo permettercela”. Il 13,5% dice sì ai migranti che provengono dalla Libia mentre è contrario agli arrivi dalla Tunisia dove non c’è una guerra o una situazione umanitaria grave. A favore dell’accoglienza si schiera il 20,5% degli intervistati.

In questi giorni hanno fatto discutere le parole del tenore Andrea Bocelli che, durante un convegno in Senato critico sulla gestione dell’emergenza Covid, aveva dichiarato di “essersi sentito umiliato e offeso dal lockdown”. Interrogati sul tema, il 53,2% degli italiani critica le parole del tenore definendole gravi e a rischio disinformazione. A dar ragione a Bocelli è invece il 40,1% degli intervistati.

Rispetto ad una settimana fa, torna a crescere la percentuale di persone che vuole uscire sia dall’euro che dall’Ue (34,5%). Rimane però maggioritaria la quota di chi vuole rimanere in entrambe le istituzioni (50,4%).

Dopo la crescita a seguito dell’accordo sul Recovery Fund, la fiducia degli italiani nel premier Conte torna a calare (42%) mentre aumenta la percentuale di chi non ha fiducia nell’operato del capo del governo (57,5%).

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega in calo al 27,1%. Cresce di un decimale al 20,5% il Partito Democratico mentre il Movimento 5 Stelle arriva a sfiorare il 15%. Sale al 14,2% Fratelli d’Italia mentre Forza Italia cala al 5,5%. Italia viva scende al 2,9% e viene superata da Azione (3,2%) e La Sinistra (3%). Italexit di Paragone prosegue la sua crescita (2,3%) e stacca +Europa (1,6%) e Verdi (1,2%). Chiude il Partito Comunista con l’1%.