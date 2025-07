In un momento in cui il dibattito pubblico si concentra sempre più su divieti e timori legati all’uso degli schermi, un nuovo report di GoStudent offre uno sguardo più sfumato e costruttivo.

Attraverso un’indagine su genitori e insegnanti italiani, emergono dati interessanti: la tecnologia è percepita come un alleato nell’apprendimento, ma serve maggiore consapevolezza per guidarne l’uso in modo sano ed efficace.

Il Future of Education Report 2025, basato sull’analisi di oltre 5.000 genitori, studenti e insegnanti in tutta Italia, evidenzia un crescente divario di fiducia tra ciò a cui i bambini sono esposti online e gli strumenti a disposizione dei genitori per gestirlo.

Tecnologia e scuola: sì, ma con consapevolezza

In tutta Europa cresce la consapevolezza del ruolo centrale della tecnologia nell’educazione: oltre la metà dei genitori (58%) e il 67% degli insegnanti ritiene che senza l’accesso agli strumenti digitali, i ragazzi non sarebbero preparati al mondo del lavoro.

Anche in Italia il tema è sentito, ma affrontato con equilibrio: solo il 46% dei genitori si dice preoccupato dal tempo trascorso online dai figli, contro il 52% della media europea.

Quando si parla di età giusta per lo smartphone, le opinioni divergono: il 19% dei genitori italiani indica i 12 anni, mentre il 18% degli insegnanti abbassa l’asticella a 10 anni, a patto che l’uso sia accompagnato da un’educazione consapevole.

Cosa fanno davvero i ragazzi online? I numeri sorprendono

Nonostante le paure legate all’eccessivo uso di smartphone e tablet, i dati smentiscono l’immagine di una generazione distratta: secondo i genitori, il 63% dei ragazzi gioca online, ma il 45% li usa anche per fare i compiti e il 42% per interagire sui social.

Le risposte dirette dei giovani (dati europei) confermano l’ampio utilizzo per lo studio (47%) e per i contenuti multimediali come video (37%) o social media (45%).

Anche la creatività digitale emerge: il 33% dichiara di produrre contenuti come foto e video. I dispositivi, insomma, non sono solo fonte di intrattenimento, ma anche strumenti per apprendere e comunicare.

Fake news e deepfake: i giovani sono più attenti di quanto si pensi

Sebbene i genitori ritengano spesso esagerati i timori legati al digitale, quasi la metà ammette di non sapere davvero a cosa siano esposti i propri figli online.

In Italia, solo il 34% dei genitori è consapevole dei rischi reali. Eppure, la Generazione Z e Alpha dimostrano maggiore lucidità: l’85% dei giovani in Europa è consapevole del rischio di fake news e contenuti manipolati.

Restano però delle lacune: solo il 36% degli insegnanti italiani incoraggia abitualmente a verificare i fatti (contro il 60% dell’Austria e il 58% della Spagna) e il 53% afferma che gli studenti non sanno distinguere tra vero e falso. Un segnale chiaro che l’educazione digitale va rafforzata, a scuola e in famiglia.