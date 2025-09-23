“C’è un tipo di Made in Italy che non si indossa e non si guida, ma si fuma.
È il Sigaro Toscano, che continua a scrivere la sua storia di successo internazionale imponendosi come ambasciatore della tradizione manifatturiera italiana”.
E’ quanto si legge su Il Giornale: nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, i più ambiti riconoscimenti del settore assegnati dalla rivista specializzata Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged ha conquistato ancora una volta il titolo di Best Brand Other Countries”.
Un bis che conferma il ruolo di Manifatture Sigaro Toscano (MST) tra i player di riferimento mondiali del tabacco.