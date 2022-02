Sibilia: “Governo stabile, deve andare avanti”

“Noi del M5S abbiamo sempre cercato la stabilità, le scelte che abbiamo fatto vanno in quella direzione. Siamo assolutamente convinti che bisogna continuare, perché dopo l’esperienza del covid, dobbiamo cercare di far ripartire il Paese in tutti i modi possibili”

Di Maio emotivo, difficoltà meglio tenerle all’interno Movimento: “E’ evidente che esiste questa diversità di veduta, secondo me dettata dall’emotività, non vedo vantaggi per il M5S, soprattutto nel momento nel quale il centro-destra dopo l’elezione del presidente della Repubblica è sparito. Siccome Di Maio è uno dei principali esponenti del Movimento ed ha sempre dato tantissimo, una cosa del genere può essere giustificata solo da un momento emotivo particolare che si è vissuto. Io penso che quando ci sono delle difficoltà interne, è bene tenerle all’interno e risolversele che è la strada che stiamo portando avanti”.

Le truffe non possono fermare il superbonus: “C’è anche il detto, fatta la legge trovato l’inganno, è sempre così, ogni volta che inseriamo una misura, ma non per questo dobbiamo penalizzare tutte quelle aziende edili che anche in questi giorni ci hanno chiesto di andare avanti. Io credo che l’edilizia si stia muovendo dopo anni di crisi proprio grazie a questa misura, che è straordinaria, non è che possiamo pensare di avere il bonus del 110% per tutta la vita. Però è evidente che questo è un periodo particolare nel quale quei 6,5 punti di Pil che abbiamo recuperato l’anno scorso è dove evidentemente il superbonus ha inciso. Dobbiamo cercare in tutti i modi possibili di prorogare e continuare a mettere a punto questa misura. Poi, con un’uscita controllata, si può modificare nel futuro. Se ci sono dei cantieri inesistenti vanno perseguiti, ma non per questo si devono fermare tutti quei cantieri che stanno migliorando l’efficienza energetica ed il patrimonio edilizio del Paese: le truffe non possono condizionare delle misure positive”.