Serracchiani (Pd): “Tra Renzi e Salvini il primo è il più imprevedibile”

Parlando dell'assenza di donne tra i ministri Pd, Serracchiani ha detto: "Non so dire perché sia successo, il Pd è pieno di donne capaci

Debora Serracchiani, ospite a ‘Un giorno da pecora’, commentando l’ipotesi che possa toccare a lei il ruolo di vice-segretaria del Pd, ha detto: “Faccio già una cosa importante, la presidente della commissione Lavoro alla Camera”.

Parlando dell’assenza di donne tra i ministri Pd, Serracchiani ha detto: “Non so dire perché sia successo, il Pd è pieno di donne capaci. Sulla parità di genere dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo applicarla nei fatti, più che predicare dobbiamo imparare a razzolare bene”.

I posti da vice-ministro e sottosegretario non rimediano al danno, ma sono comunque un modo per riequilibrare: “Diciamo che se il vaso si è rotto non lo aggiusti col nastro adesivo, credo però che si debba bilanciare la presenza femminile”.

Nel neonato governo Draghi vi fidate piu’ di Renzi o di Salvini? “Bella domanda, diciamo che non e’ facile stare in questo governo…”. E chi e’ il piu’ imprevedibile tra i due? “Forse Matteo Renzi”, ha detto Serracchiani.