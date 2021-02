Italiani all’estero, il Movimento delle Libertà apre uno sportello di ascolto anziani e disabili

L’ultimo progetto del MDL. Il Movimento rivolge la sua attenzione al sociale e apre uno sportello di ascolto per disabili e anziani. Il presidente On. Massimo Romagnoli: “Le finalità dello Sportello sono quelle di aiutare, per quanto più possibile, i nostri connazionali, disabili e anziani, residenti all’estero e dar loro voce e ascolto”

“Il Movimento delle Libertà, da sempre sensibile alle tematiche sociali e vicino alle problematiche delle fasce più deboli e meno protette, apre uno sportello di ascolto anziani e disabili”. Lo dichiara con una punta di orgoglio il Presidente del Movimento, On. Massimo Romagnoli.

“Abbiamo deciso di varare questa iniziativa” spiega Romagnoli, “per cercare di fornire una risposta all’emergenza crescente ed al disagio emotivo prodotti dall’epidemia Covid tuttora in corso, ma non solo. Le finalità dello Sportello sono quelle di aiutare, per quanto più possibile, i nostri connazionali, disabili e anziani, residenti all’estero e dar loro voce e ascolto. Nel contempo, il nostro vuol rappresentare anche un messaggio di solidarietà e di speranza per tali categorie, troppo spesso trascurate o dimenticate”.

“Questo nuovo servizio al cittadino ad opera del Movimento delle Libertà” chiarisce il coordinatore europeo del Movimento, dott. Vito Palmeri, “si prefigge l’obiettivo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di natura sociale, fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale. La pandemia, con le limitazioni che impone, sta provocando fenomeni diffusi di stress, depressione, panico ed accentua le fragilità di tutti e, in particolare, delle categorie che intendiamo tutelare. Voglio sottolineare che l’iniziativa avrà carattere gratuito per le categorie anzidette e non presupporrà alcuna adesione e/o iscrizione al Movimento”.

Le persone che vorranno accedere alle attività dello sportello di ascolto, potranno, pertanto, scegliere se accedere al servizio in presenza (presso la sede del Movimento, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria emanate in materia di Covid-19), via telefono o attraverso i consueti sistemi informatici (videochiamate e messaggi di posta elettronica), ogni venerdì dalle 14.30-16.30.

Per gli appuntamenti sarà necessario prenotarsi presso la sede del Movimento delle Libertà, Rue de Stassart 131, 1050 Bruxelles – Tel. 025229454 – Mail: info@movimentodelleliberta.eu, sito: www.movimentodelleliberta.eu