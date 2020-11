SARDEGNA | Olbia, la pizza di Adriano diventa “Eccellenza Italiana”

La piattaforma di Eccellenze Italiane è una vetrina con 2500 aziende italiane di vari settori che si contraddistinguono per il made in Italy

La Nuova Sardegna nel fine settimana ha dedicato spazio alla pizza di Adriano di Olbia che diventa eccellenza italiana; il marchio arriva dopo una selezione basata su prodotti e recensioni.

Il quotidiano spiega che l’iscrizione al registro è stata ufficializzata e la targa è esposta in bella vista: la pizzeria “da Adriano” di Luke entra a far parte delle “Eccellenze italiane”.

Massimo Luke Ferrai e la moglie Alessandra D’Andria sono felicissimi: “Siamo stati selezionati anche grazie alle numerose recensioni ricevute. In un periodo così negativo è una buona notizia che ci fa bene”.

La piattaforma di Eccellenze Italiane è una vetrina con 2500 aziende italiane di vari settori che si contraddistinguono per il made in Italy. Per diventare una delle eccellenze è necessario rispettare alcune direttive, come in questo caso l’utilizzo di prodotti italiani, marchi Dop, Igt, Igp e Doc.