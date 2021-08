Taglia la gola alla sua compagna con un coltello da cucina: “Ero ubriaco”

Era ubriaco, ha perso la pazienza e durante una lita l’ha uccisa. L’ha sgozzata come un animale.

Si chiama Marco De Frenza il pregiudicato di 59 anni che a Vigevano (Pavia) si e’ costituito alla polizia dopo aver ucciso in casa la compagna Marylin Pera, di 39 anni, tagliandole la gola con un coltello da cucina.

L’uomo, dopo il delitto, e’ rimasto in casa per piu’ di 24 ore, in condizioni che gli inquirenti definiscono di lucidita’ intermittente, con il cadavere riverso in una pozza di sangue nel bagno, finche’ non ha realizzato quel che aveva fatto e ha deciso di costituirsi.

In stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato, De Frenza, residente a Mede (Pavia), si trova ora nel carcere di Pavia, in attesa dell’interrogatorio di convalida del gip. A seguire il caso e’ il sostituto procuratore di turno, Alberto Palermo.