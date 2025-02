Non basta sommare, sottrarre o affidarsi al calcolo di app per la conta calorica per illudersi di avere un regime alimentare in regola o meglio ancora per dimagrire.

Non tutte le calorie sono uguali, e ridurre il cibo a una calcolatrice non solo non funziona, ma spesso ci spinge dritti verso l’effetto opposto.

Come si spiega perché la lancetta della bilancia non si muove? I motivi sono raccolti nei meccanismi della biochimica e tradotti nelle 10 fake news più radicate sulle calorie.

” Leggere sull’etichetta di un cibo quante calorie contiene non ha alcun valore poiché la caloria è stata introdotta nella scienza alimentare solo per praticità di calcolo volendo equiparare l’energia chimica degli alimenti all’energia termica per poterla facilmente calcolare. Non bisogna più considerare le calorie in rapporto al cibo – spiega Paolo Bianchini consulente nutrizionale e nutraceutico di Salò e autore del Metodo Bianchini” – perché questo significa paragonare l’essere umano ad un “forno” che brucia gli alimenti.

Le calorie esprimono una misurazione che considera le leggi della termodinamica e non hanno alcuna relazione all’interno degli organismi cellulari che seguono le leggi della biologia e chimica per cui non devono essere in alcun modo applicate al metabolismo”.

I falsi miti sulle calorie e l’alimentazione