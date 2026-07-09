Partenza positiva per i saldi estivi 2026, con Milano protagonista di un primo fine settimana all’insegna dello shopping. Secondo i dati diffusi dal Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, sono state oltre 196 mila le persone che hanno frequentato il centro cittadino lungo l’asse Castello–piazzale Loreto.

A trainare gli acquisti è stata anche la significativa presenza di visitatori internazionali, che hanno rappresentato il 38% del totale, confermando il ruolo di Milano come una delle principali destinazioni dello shopping europeo.

Crescono i turisti stranieri

Confcommercio evidenzia come, rispetto al primo giorno di saldi, sia aumentato il numero dei visitatori provenienti dall’estero.

Tra le nazionalità più rappresentate figurano gli Stati Uniti, con il 15,4% dei visitatori stranieri, seguiti da Regno Unito (11,7%), Francia (10,4%), Paesi Bassi (9,3%) e Svizzera (6,2%).

Anche la clientela italiana ha risposto positivamente. Oltre ai residenti milanesi, che rappresentano il 63% degli acquirenti italiani, numerosi visitatori sono arrivati dalle province di Monza e Brianza, Varese, Pavia e dalla città di Roma.

Le ore di maggiore affluenza

La concentrazione più elevata di persone è stata registrata nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 14, quando si è concentrato il 34,7% dei passaggi, seguita dall’intervallo tra le 15 e le 18, con il 30,4% del totale.

Secondo il vicepresidente di Confcommercio Milano, Gabriel Meghnagi, il bilancio del primo weekend è positivo, anche se sul prossimo fine settimana potrebbe incidere l’incognita rappresentata dalle elevate temperature previste.

In Alto Adige saldi al via il 16 luglio

Diverso il calendario in Alto Adige, dove i saldi estivi non sono ancora iniziati.

La Camera di commercio di Bolzano ha stabilito che le vendite di fine stagione prenderanno il via il 16 luglio nella maggior parte dei comuni della provincia e si concluderanno il 13 agosto.

Nelle località a maggiore vocazione turistica, invece, l’avvio dei saldi è stato fissato al 21 agosto, con termine previsto il 18 settembre, per tutelare la stagione estiva e le attività commerciali nelle principali destinazioni turistiche.

Shopping e turismo, un binomio sempre più forte

I dati del primo weekend confermano come i saldi rappresentino non solo un’importante occasione commerciale, ma anche un forte elemento di attrazione turistica.

La presenza di visitatori stranieri e italiani provenienti da altre regioni dimostra infatti come le grandi città, e in particolare Milano, continuino a essere un punto di riferimento per lo shopping internazionale, contribuendo alla crescita del commercio e del turismo.