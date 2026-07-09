Renzi: “Il campo largo non basta per vincere. Al centrosinistra serve una forza riformista”

ROMA – Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, torna a intervenire sul futuro del centrosinistra e lancia un messaggio agli alleati dopo la manifestazione che si è svolta a Napoli.

Secondo l’ex presidente del Consiglio, la coalizione composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra non sarebbe sufficiente, da sola, a conquistare la maggioranza alle prossime elezioni politiche.

“Serve una componente riformista”

In un messaggio pubblicato sui social, Renzi sostiene che il centrosinistra debba ampliare la propria proposta politica.

“La manifestazione di Napoli dimostra in modo evidente che il campo largo formato da PD, M5S e AVS non basta per vincere”, afferma.

Per il leader di Italia Viva è necessario affiancare all’attuale coalizione una forza riformista capace di garantire maggiore equilibrio sia sul piano della politica internazionale sia su quello delle scelte economiche.

Secondo Renzi, questa componente dovrebbe essere radicata nei territori e già presente nelle istituzioni, senza nascere come semplice operazione politica costruita contro qualcuno.

“Spostarsi sempre più a sinistra non funziona”

L’ex premier critica anche l’orientamento della coalizione verso posizioni sempre più progressiste.

A suo giudizio, una continua rincorsa alle forze più a sinistra rischia di rivelarsi controproducente.

Per spiegare il concetto, Renzi richiama una celebre frase dello storico leader socialista Pietro Nenni: “A forza di fare i puri si trova sempre qualcuno più puro che ti epura”.

Un riferimento con cui sottolinea come, nel panorama della sinistra, esistano sempre forze politiche pronte a proporsi su posizioni ancora più radicali.

Renzi conclude il suo intervento rilanciando la prospettiva di un centrosinistra più ampio e competitivo.

“Il centrosinistra unito può vincere, il campo largo visto ieri no”, sostiene.

Da qui l’invito ad aprire una nuova fase di confronto politico per costruire un’alleanza più equilibrata e capace, secondo il leader di Italia Viva, di conquistare il governo del Paese alle elezioni politiche previste nel 2027.