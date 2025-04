Sabato 5 aprile i Volontari della Croce Rossa Italiana saranno infatti impegnati in una maxi raccolta alimentare a Cerveteri, davanti i supermercati Carrefour, in Largo A. Loreti n. 2 e Conad City in Largo Almuneacar.

Sarà una lunga giornata di solidarietà e di impegno per il prossimo, per chi è solo, per chi si trova in una situazione di disagio economico e sociale.

Tutti i prodotti raccolti andranno a comporre i pacchi di generi alimentari con cui Croce Rossa Italiana assiste centinaia di famiglie di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e non solo.

Rosanna Saba, Presidente di Croce Rossa Italiana Comitato Territoriale di Santa Severa – Santa Marinella, dichiara: “Si tratta di una giornata speciale, un momento in cui riservare un pensiero, un piccolo ma allo stesso tempo grandissimo gesto verso chi ne ha bisogno, chi è più solo, verso chi si trova in una situazione di difficoltà economica”.

“Insieme alle attività di prevenzione, formazione e assistenza, la consegna di aiuti all’utenza più fragile del territorio è una delle attività principali del nostro Comitato e in generale di Croce Rossa Italiana. Siamo chiaramente consapevoli che non sarà un pacco alimentare a risolvere tutti i problemi delle famiglie del nostro territorio, ma lo consideriamo, soprattutto in prossimità della Pasqua, un aiuto importante e concreto.

Sin da ora, ringraziamo tutta la cittadinanza, che si è sempre dimostrata estremamente generosa in queste circostanze, i Direttori e il personale dei Supermercati Carrefour e Conad City di Cerveteri, che hanno immediatamente dato disponibilità ad accoglierci presso i loro punti vendita per le nostre raccolte alimentari”.

Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione e non deperibili. In particolar modo si consiglia di donare riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola quali fagioli, lenticchie e ceci, caffè, zucchero, prodotti vari per la colazione come biscotti, fette biscottate, confetture e merendine, latte a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia. Forza amici, siate generosi!