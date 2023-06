Rino Gaetano Day, 2 e 3 giugno a Roma

La tradizionale manifestazione musicale organizzata dalla sorella Anna e dal nipote Alessandro Gaetano, in ricordo del cantautore a 42 anni dalla scomparsa

Tributo ad un artista indimenticabile. Rino Gaetano Day 2023 a Roma. Sbarca nella capitale la XIII edizione della kermesse ad ingresso gratuito che si terrà il 2 e il 3 giugno al Parco Talenti, dalle ore 18 alle 24, a favore di Sea Shepherd.

Si tratta della tradizionale manifestazione musicale organizzata dalla sorella Anna e dal nipote Alessandro Gaetano, in ricordo del cantautore a 42 anni dalla scomparsa. Fra gli artisti che si esibiranno sul palco ci saranno Leo Gassman, Pierdavide Carone e la Rino Gaetano Band.

La manifestazione è nata nel 2011 per rendere omaggio a Rino Gaetano. Si esibiranno sul palco anche artisti emergenti che si ispirano a Rino o che ne reinterpretano le canzoni. Il tema di questa edizione è la sostenibilità ambientale e l’evento supporterà la Sea Shepherd Italia Onlus che si occupa di difendere la vita marina dalle attività illegali. Rino Gaetano era un artista dotato di un’amara vena satirica e di una rara capacità di sintesi della realtà.

Il cantautore, nato il 29 ottobre 1950 e scomparso il 2 giugno 1981 ha iniziato come attore di teatro. Successivamente fa il suo debutto discografico pubblicando con lo pseudonimo di Cammamouris il singolo I love you, Marianna, un brano di discomusic che gioca sull’assonanza Marianna-marijuana. Dopodichè il cantautore pubblica con il suo vero nome Il cielo è sempre più blu, una sarcastica presa in giro dei vari aspetti della società italiana dell’epoca. Nel 1975 pubblica il suo primo album Mio fratello è figlio unico, che riscuote un grande successo.

Successivamente dal 1976 al 1978 cresce sempre di più la sua popolarità come uno dei più originali cantautori del periodo, con brani surreali come Aida, un affresco storico dell’Italia del Novecento e Nuntereggaepiù. Nel 1978 arriva al terzo posto al Festival di Sanremo con la canzone Gianna.

Seguono gli album Resta, vile maschio, dove vai? E io ci sto, in cui la vena satirica si unisce ad un pessimismo politico di fondo. Rino Gaetano partecipa a un tour musicale con Riccardo Cocciante e i New Perigeo dal quale viene tratto l’album Q-Concert.

Il 2 giugno muore in un incidente stradale a Roma. Lascia un vuoto incolmabile nel panorama della musica italiana e da sempre viene considerato come un punto di riferimento per la scena rock.