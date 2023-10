“Questo Governo senza visione pare essere a un passo da un altro pasticcio in manovra. Non ci sembra davvero un’idea geniale produrre una tale mole di incertezza e confusione riguardo alle agevolazioni per gli italiani all’estero che intendono rientrare in Italia: un importante strumento che era stato studiato per agevolare il ritorno dei ‘cervelli in fuga‘.

Siamo sommersi da segnalazioni di connazionali oltreconfine che erano pronti a tornare e ora non sanno più come regolarsi e chiedono chiarezza e certezze, in particolare sul regime transitorio.

In quanto loro portavoce, chiedo al Governo massima serietà e soprattutto chiarezza in primis sul regime transitorio, attraverso un’interrogazione che stiamo depositando.

E’ grave che il governo crei incertezza e confusione su una materia così delicata che ha conseguenze sulla vita di tanti nostri connazionali. Basta giocare con il futuro degli italiani all’estero, una categoria già vulnerabile sotto molti aspetti”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo M5S nella commissione Esteri di Montecitorio eletta nella circoscrizione estera, prima firmataria dell’interrogazione.