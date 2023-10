Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, la scorsa settimana si è recato in Ungheria, a Budapest, dove ha tenuto una serie di incontri con autorità locali e italiani all’estero.

“Sono stato ricevuto dal Presidente della Commissione Esteri del Parlamento ungherese – dichiara il leghista – ed ho partecipato come relatore, presso il Centro per i Diritti Fondamentali, a una conferenza sui rapporti italo-ungheresi e il futuro dell’UE.

In quell’occasione ho sottolineato l’importanza di un allineamento per contrastare quelle misure e direttive (in particolare sulla cosiddetta “agenda verde”) che hanno pesanti effetti socio-economici negativi”.

“Ho inoltre incontrato alcuni rappresentanti della locale comunità italiana – fa sapere in conclusione l’onorevole Billi -, tra cui Maurizio Sauli, presidente del Comites locale, Berardino Pusceddu, Presidente della Camera di Commercio Italiana, che mi hanno aggiornato sulla situazione ed abbiamo commentato i principali avvenimenti dal nostro Paese”.