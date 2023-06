REPUBBLICA DOMINICANA | Tiziana, la figlia dell’italiano malato: “Mio padre è tornato a casa grazie all’Ambasciata e al MAIE”

Al caso per il MAIE si sono interessati Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento, e Massimiliano Scerra, coordinatore MAIE RD: “Senza il MAIE non si sarebbe mai trovata una soluzione”, fa sapere Tiziana a ItaliachiamaItalia. Ma il punto finale di questa vicenda ancora non c’è: restano infatti alcuni interrogativi. Ecco quali

Vi raccontiamo il caso di Adriano Gaetani, un italiano che a causa delle sue gravi condizioni di salute lo scorso 16 aprile è stato ricoverato (per la seconda volta in pochi mesi) a Las Terrenas, costa Nord della Repubblica Dominicana, e che è rientrato in Italia il 7 giugno grazie all’interessamento della figlia Tiziana, al sostegno dell’Ambasciata d’Italia e all’aiuto disinteressato del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Questa, insomma, è una storia come tante altre che accadono oltre confine continuamente: connazionali entrano in ospedale ma hanno una assicurazione che non copre ingenti spese e dunque si trovano a non avere abbastanza soldi per pagare la clinica, tanto meno per rientrare in Patria. Così chiedono aiuto agli amici, alla famiglia, alle istituzioni, perché da soli sarebbero totalmente perduti.

La vicenda di Adriano, questa è la buona notizia, si è conclusa con un lieto fine: l’Ambasciata italiana si è fatta carico delle spese per il rimpatrio (volo aereo più un medico per accompagnare l’anziano Gaetani) mentre il MAIE, grazie all’interessamento del suo vicepresidente Vincenzo Odoguardi e del coordinatore nazionale MAIE RD Massimiliano Scerra, ha saldato il conto della clinica privata. Il papà di Tiziana ora sta relativamente bene, comunque ricoverato in un ospedale di Padova, ma già in Italia e vicino alla sua famiglia.

Tanti gli aspetti positivi della vicenda: la solidarietà italiana ha vinto ancora una volta; le nostre istituzioni diplomatiche si sono rivelate in grado di dare una risposta concreta alle necessità del nostro connazionale; associazioni, movimenti e forze politiche come il MAIE possono essere fondamentali per risolvere certe urgenze.

Ma in questa vicenda ci sono anche tante ombre. C’è chi parla di omertà e di speculazioni politiche da parte di alcuni. Ma andiamo per gradi.

IL PRIMO CONTATTO CON L’AMBASCIATA

Quando suo padre viene ricoverato per la seconda volta in pochi mesi, Tiziana scrive all’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo chiedendo aiuto. Dalla sede diplomatica la mettono in contatto con Elisabetta Copetti, corrispondente consolare a Las Terrenas. “Conosco tuo papà – dice Elisabetta a Tiziana -, non ti preoccupare di nulla, ora ci penso io”. Bene, pensa Tiziana.