La Giunta Direttiva della Camera di Commercio Dominico-Italiana (CCDI) ha offerto una cena in onore dell’Ambasciatore d’Italia, S.E. Stefano Queirolo Palmas, in occasione della conclusione del suo mandato nella Repubblica Dominicana.
Nel corso della serata, il Presidente della Camera, Giovanni Fois, insieme alla Segretaria della Giunta Direttiva, Clara Reid, ha consegnato un riconoscimento speciale a nome della Direttiva e di tutta la Camera.
“Questo gesto – dichiarano dalla Camera di Commercio – esprime la nostra profonda gratitudine per il costante accompagnamento e per il prezioso contributo al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Dominicana.
Grazie, Signor Ambasciatore, per la Sua visione e per il lascito di cooperazione che lascia alla nostra istituzione. Le auguriamo i migliori successi nei Suoi futuri progetti”.