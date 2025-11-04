La Repubblica Dominicana ha annunciato il rinvio al 2026 del X Vertice delle Americhe, inizialmente previsto per dicembre a Punta Cana.

La decisione, presa in accordo con la Organizzazione degli Stati americani (Osa) e gli Stati Uniti, mira a garantire una partecipazione più ampia di governi democraticamente eletti e a superare le tensioni regionali aggravate dalle esclusioni di Cuba, Nicaragua e Venezuela.

Il presidente colombiano Gustavo Petro aveva inoltre annunciato il proprio ritiro in segno di protesta, denunciando “un dialogo che non può iniziare con esclusioni”.

Oltre al contesto politico, ha pesato la devastazione causata dall’uragano Melissa, che ha colpito duramente i Caraibi, costringendo il governo dominicano a concentrare gli sforzi sulla ricostruzione e l’assistenza ai sfollati.

Il ministero degli Esteri di Santo Domingo ha precisato che le risorse già stanziate saranno riutilizzate per la futura edizione, mentre la nuova data sarà concordata nei prossimi mesi con i partner regionali.