Massimiliano Atrigna, Coordinatore MAIE per i Caraibi, Tullio Marino, Coordinatore MAIE Santo Domingo e Presidente della Fondazione Mondo Italia, Aurora Francesca Reparato, Coordinatrice MAIE Boca Chica e Vicepresidente della Fondazione, e Whany Garcia, Presidente di FUNPAFIVA, hanno siglato nei giorni scorsi, presso la sede della Fundación Puertas Abiertas para una Esperanza, un accordo di collaborazione per offrire assistenza psico-emotiva agli italiani e italo-domenicani residenti in Repubblica Dominicana.

Erano presenti alla firma, inoltre, Daiana Marrera, Vicepresidente FUNPAVIFA, e Luz G. Garcia Hamilton, Secretaria de Finanza FUNPAVIFA.

Il progetto ha inoltre ricevuto l’approvazione di Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del MAIE.

Grazie a questa collaborazione, i membri della Fondazione Mondo Italia e i loro referenti potranno accedere a servizi di supporto psicologico e terapeutico, tra cui consulenze individuali, terapie familiari, per l’infanzia e l’adolescenza, sessuologiche e di coppia. FUNPAFIVA offrirà inoltre test psicometrici, orientamento vocazionale e valutazioni specialistiche per il porto d’armi, garantendo un’assistenza professionale e conforme ai diritti umani.

I servizi saranno erogati sia in presenza, presso la sede di FUNPAFIVA a Santo Domingo, sia da remoto, a seconda delle necessità degli utenti e della disponibilità dei professionisti.

“Questo accordo segna un passo fondamentale per la nostra comunità,” ha dichiarato Tullio Marino. “Vogliamo offrire un punto di riferimento concreto per gli italiani che necessitano di sostegno psicologico, contribuendo al loro benessere e alla loro integrazione nella società dominicana.”

La Fondazione Mondo Italia nasce all’interno del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero). Con questa iniziativa, la Fondazione vuole rafforza il proprio impegno nel sociale e consolidare il legame con la comunità italiana in Repubblica Dominicana, offrendo servizi concreti e costruendo un rapporto diretto con i connazionali. Il MAIE, attraverso progetti come questo, si vuole dunque porre come punto di riferimento per gli italiani all’estero, promuovendo la partecipazione attiva e l’unità della comunità italiana.

Il Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, si è dichiarato entusiasta di questo progetto, sottolineando che porterà sicuramente buoni risultati. Ha inoltre espresso i suoi complimenti al gruppo di coordinatori del MAIE per l’ottimo lavoro svolto.