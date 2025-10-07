Prosegue il tour del Comites di Londra nel centro-sud del Paese, area di competenza, per incontrare i componenti della comunità italiana in occasione di dedicati incontri informativi riguardanti l’EU Settlement Scheme (EUSS), realizzati con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Londra e con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Gli incontri si avvalgono della preziosa consulenza degli esperti di Settled, una charity specializzata nel fornire supporto ai cittadini europei in merito al loro status di residenza nel Regno Unito.
Dopo il primo incontro avvenuto a Cardiff lo scorso 20 settembre, ora si passa a Cambridge il prossimo sabato 11 ottobre dalle ore 14 alle 16 presso la sede del Storey’s Field Centre in Eddington Avenue CB3 1AA, e successivamente a Peterborough sabato 18 ottobre sempre dalle 14 alle 16 presso The Fleet – Italian Community Association, nella Sorrento Room, in Fleet Way High Street Fletton PE28DL, e infine a Woking sabato 8 novembre con dettagli in via di definizione.
Si tratta di eventi dall’ingresso completamente gratuito dove si potrà richiedere ed ottenere una consulenza gratuita su tematiche inerenti le procedure per passare dal pre-settled al settled status, sulle modalità di ricongiungimento familiare o se è necessario richiedere l’ETA, o meno, se si possiede il Settled Status ma si vive fuori dal Regno Unito ormai da alcuni anni.
Gli incontri si svolgeranno sia aperti a tutti i presenti che vorranno intervenire, ma anche in sedute riservate per chi necessità di particolari consulenze. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile visitare il sito del Comites Londra all’indirizzo www.comiteslondra.info oppure scrivere una mail a segreteria@comiteslondra.info.