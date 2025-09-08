Si terrà sabato 20 ottobre dalle 14 alle 16 presso il Cathays Community Centre di Cardiff un’iniziativa del Comites di Londra a supporto delle comunità italiane nella Circoscrizione Consolare di Londra.

L’evento si chiama “Aggiornamenti su EU Settlement Scheme per gli Italiani in UK” e tratterà di tematiche inerenti l’EU Settlement Scheme, con particolare attenzione ai più recenti cambiamenti introdotti dall’Home Office.

Nello specifico si parlerà di: – l’importanza di aggiornare il proprio EUSS e come farlo; – le nuove regole per viaggiare verso il Regno Unito per chi ha l’EUSS; – il passaggio da pre-settled a settled status; – l’EUSS e i minori.

Nel corso di questo evento sarà fornito anche un supporto personalizzato gratuito a individui vulnerabili o che hanno incontrato particolari difficoltà a registrarsi correttamente presso l’EUSS.

Questo utile servizio è reso possibile anche tramite la gentile collaborazione dei nostri partner di Settled, una charity registrata in UK e specializzata in consulenza professionale riguardo ad EUSS.