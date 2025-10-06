Il centrodestra incassa una nuova vittoria alle regionali: dopo il successo nelle Marche, anche in Calabria viene confermato Roberto Occhiuto (FI), che torna alla guida della Regione nonostante le dimissioni rassegnate a luglio per l’inchiesta di corruzione che lo coinvolge.

Occhiuto vince nettamente, con oltre 15 punti di distacco su Pasquale Tridico (M5S e campo largo), uscito fortemente ridimensionato.

Il successo rafforza Forza Italia, che con circa il 21% più la lista civica del presidente (14%) supera il 33% complessivo. FdI si attesta all’11% e la Lega intorno al 10%.

Le reazioni politiche

Giorgia Meloni parla di “risultato importante” e di riconoscimento per l’azione di buongoverno. Antonio Tajani esulta per “la vittoria di Forza Italia e del centrodestra unito, sottolineando che “non esiste più il centrosinistra, ma solo la sinistra” e che quindi c’è spazio politico al centro.

Maurizio Gasparri apre alla possibilità di candidare Edmondo Cirielli in Campania, ma insiste sulla preferenza per figure della società civile.

Matteo Salvini lega il voto al tema della concretezza e delle infrastrutture, rilanciando il Ponte sullo Stretto.

Prossime sfide: Campania, Veneto e Puglia

In Campania cresce l’ipotesi di Edmondo Cirielli (Fdi), con garanzie di ruolo politico anche in caso di sconfitta. Nel Veneto la Lega punta su Alberto Stefani, vicesegretario del partito. In Puglia, forte del successo calabrese, Forza Italia rilancia il nome del coordinatore regionale Mauro D’Attis.

Un vertice dei leader del centrodestra dovrebbe sciogliere i nodi sulle candidature, mentre a metà settimana a Palazzo Chigi è prevista una riunione di maggioranza sulla manovra economica, nuovo banco di prova per gli equilibri interni alla coalizione.

OCCHIUTO: USCIREMO DAL COMMISSARIAMENTO SANITÀ

“Siamo pronti ad uscire dal commissariamento del settore sanitario. Ringrazio il governo e Giorgia Meloni che lo ha annunciato. Grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni, insieme alla guardia di finanza abbiamo quantificato il debito, abbiamo chiuso i bilanci delle aziende sanitarie, che in passato erano ‘orali’, ponendo la Calabria nelle condizioni di uscire finalmente dal commissariamento”. Così Roberto Occhiuto, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, commentando l’esito delle Regionali in Calabria.

VERSACE “COMPLIMENTI A OCCHIUTO, DA NM OTTIMO RISULTATO”

“Complimenti a Roberto Occhiuto, confermato Presidente della Calabria. Una riconferma giusta e meritata, frutto del buon governo svolto in questi ultimi quattro anni. Anni in cui la Calabria ha cambiato passo, ha rialzato la testa ed è tornata ad essere protagonista. Sono contenta di aver dato il mio contributo in questa campagna elettorale, percorrendo in lungo e in largo la regione, non solo a sostegno dell’amico Roberto, ma soprattutto di Noi Moderati. Grazie al lavoro fatto da Maurizio Lupi, dalla squadra di Pino Galati e da tutti i candidati, Noi Moderati ha raggiunto in Calabria un ottimo risultato, radicandosi ancora di più sul territorio. Dopo anni di stallo, i calabresi hanno scelto di continuare a correre. Con Occhiuto, con il centrodestra unito. Anch’io ho la Calabria nel cuore, i calabresi meritano un futuro migliore, a partire dai più giovani che ora possono finalmente scegliere di realizzare i loro sogni anche nella loro terra”. Così Giusy Versace, senatrice di Noi Moderati.

CALABRIA: PEREGO, “VITTORIA OCCHIUTO CONFERMA IL BUON GOVERNO DEL CENTRODESTRA”

“Congratulazioni Roberto! Questa vittoria rafforza la fiducia reciproca tra Occhiuto e i calabresi e dimostra come la buona amministrazione del centrodestra abbia saputo mettere i cittadini al centro, offrendo visione e risposte concrete. Auguri di buon lavoro a Occhiuto e a tutta la sua squadra”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

CALABRIA: CARFAGNA “PREMIATI BUON GOVERNO E CREDIBILITÀ CDX”

“Complimenti a Roberto Occhiuto, confermato a larga maggioranza presidente della Regione Calabria. Una vittoria netta, su cui non ho mai nutrito alcun dubbio, conoscendo lo straordinario lavoro fatto da Occhiuto e dalla sua giunta negli ultimi quattro anni. Un impegno concreto, riconosciuto e apprezzato dai cittadini calabresi, che hanno premiato il buongoverno regionale, la qualità di una politica che si occupa dei problemi reali e la credibilità del centrodestra. Un contributo importante al successo della coalizione lo ha dato Noi Moderati, confermando il proprio solido radicamento sul territorio”. Lo afferma Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.