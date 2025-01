Il periodo post-festività è spesso l’occasione ideale per fare ordine e mettere in pratica il decluttering, ovvero eliminare tutto ciò che è ritenuto superfluo, liberandosi quindi anche dei regali di Natale non desiderati.

Secondo i dati raccolti da un recente studio, il 62% delle spedizioni effettuate riguarda oggetti che i mittenti hanno dichiarato come ‘regali non utilizzati’.

Questi dati, raccolti dal sito di spedizioni www.spedire.com, evidenziano un trend crescente: sempre più italiani scelgono di trasformare i doni inutili in un’opportunità, per fare spazio e iniziare l’anno con leggerezza.

Riciclare, rivendere o regalare ciò che non ci serve è molto più di una scelta pratica: è un gesto sostenibile che aiuta a ridurre gli sprechi e a promuovere un consumo più responsabile.

I dati di Spedire.com, la piattaforma che consente di spedire pacchi in tutto il mondo con tariffe vantaggiose, mostrano inoltre che gli articoli più spediti includono abbigliamento, gadget tecnologici e piccoli elettrodomestici, segno che gli italiani stanno diventando sempre più consapevoli del valore di ciò che possiedono.

Liberarsi degli oggetti non necessari dopo le feste può anche rappresentare un’opportunità per connettersi con altre persone o iniziare l’anno in modo più ordinato e organizzato. Una piccola azione come inviare un regalo non utilizzato può fare felice qualcun altro e contribuire a un ciclo virtuoso di riutilizzo, in linea con le tendenze globali di sostenibilità e economia circolare.