Il voto degli italiani residenti in Nord e Centro America segna un risultato significativo nel referendum sulla giustizia: il Sì raggiunge il 57,6%, confermando il peso politico crescente delle comunità italiane all’estero.

A commentare il dato è il deputato Andrea Di Giuseppe, eletto nella circoscrizione Estero per Fratelli d’Italia.

Di Giuseppe: “Una voce forte, chiara e libera”

Nel suo intervento, Di Giuseppe sottolinea il valore politico del risultato:

“Il voto degli italiani in Nord e Centro America rappresenta una svolta che va ben oltre il dato elettorale. Con il 57,6% dei SÌ, i nostri concittadini hanno fatto sentire una voce forte, chiara e, soprattutto, libera”.

“Il risultato del Sì nella circoscrizione America centrale e settentrionale non è soltanto una vittoria politica”, prosegue il deputato.

“È la prova che, quando gli italiani all’estero vengono messi nelle condizioni di capire, partecipare e scegliere, sanno esprimersi con lucidità, maturità e senso dello Stato. Per troppo tempo, in questa circoscrizione, il volere di pochi ha provato a prevalere sulla volontà della comunità. Per troppo tempo irregolarità, distorsioni e meccanismi opachi hanno impedito a centinaia di migliaia di connazionali di esprimere liberamente il proprio voto”.

L’On. Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto nel Nord e Centro America

“Non cittadini di serie B”: il peso politico della comunità

Il deputato evidenzia anche il lavoro politico svolto durante la campagna referendaria:

Secondo Di Giuseppe, il dato politico emerge da un lavoro “serio, paziente e concreto per spiegare il valore del Sì, entrando nel merito e senza trasformare questo referendum in una battaglia ideologica. Abbiamo parlato di contenuti, di equilibrio, di funzionalità delle istituzioni, non di slogan. Chi vive fuori dall’Italia sa distinguere più facilmente tra propaganda e realtà. Sa riconoscere ciò che funziona perché spesso lo vede già funzionare nei Paesi in cui vive”.

“Il risultato parla chiaro”, aggiunge l’esponente di FdI, “gli italiani all’estero non sono cittadini di serie B, non sono una periferia della Repubblica, non sono un corpo elettorale da ascoltare solo quando conviene. Sono cittadini consapevoli, partecipi, liberi. E quando vengono rispettati, rispondono con serietà e coraggio”.

“Una svolta per la rappresentanza degli italiani nel mondo”

In conclusione, Di Giuseppe sottolinea il valore simbolico del voto:

“Questo voto segna una svolta. Restituisce dignità, forza e rappresentanza a un’intera comunità e dimostra che gli italiani nel mondo non solo vogliono contare, ma sanno anche indicare una strada. Oggi – conclude Di Giuseppe – non ha vinto solo un Sì. Oggi ha vinto la consapevolezza di una comunità che per troppo tempo è stata sottovalutata”.

Il risultato del referendum in Nord America conferma una tendenza già emersa in altre circoscrizioni estere: gli italiani nel mondo esprimono un voto spesso più compatto e consapevole, frutto di esperienze maturate in contesti internazionali.

Una dinamica che rafforza il ruolo delle comunità all’estero nel dibattito politico italiano e che impone una riflessione: non più periferia, ma parte integrante e attiva della Repubblica.