Si è svolta giovedì 19 marzo, presso il Colégio Nossa Senhora Aparecida di Salvador de Bahia dell’ordine religioso Fraternidade Franciscana de Betânia, la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra della Scuola “Nossa Senhora Aparecida: Centro di formazione per giovani”, progetto finanziato dalla DGCS del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato dall’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino americana.

Il Segretario Generale IILA, Giorgio Silli, accompagnato da S.E. Alessandro Cortese, Ambasciatore d’Italia in Brasile, ha partecipato a questa solenne cerimonia insieme ad autorità italiane e brasiliane.

Il nuovo centro sorgerà nel quartiere di São Cristóvão, una delle aree più vulnerabili della città, ed accoglierà circa 400 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni in un ambiente educativo sicuro e inclusivo.

Nel suo intervento, il Segretario Generale Silli ha espresso “grande orgoglio e sincera emozione” per la partecipazione a un progetto che rappresenta un esempio concreto dell’impegno italiano nella cooperazione internazionale.

Ha quindi rivolto un sentito ringraziamento alle istituzioni italiane, alle autorità brasiliane per il supporto e la rapidità delle procedure, e alla Fraternità Francescana di Betania, definita “un Ordine meraviglioso” per la dedizione e il servizio alla comunità.

Ribadendo il valore strategico dell’educazione, ha ricordato che “investire nell’istruzione significa investire nella dignità delle persone, nella coesione delle comunità e nello sviluppo sostenibile delle società”, sottolineando come ciò contribuisca in ultima analisi a “costruire la pace”.

L’IILA auspica che la scuola diventi negli anni un luogo di apprendimento, crescita e incontro, nonché un punto di riferimento per le attività di cooperazione e sviluppo sociale tra Italia e Brasile.

La cerimonia si è conclusa con la firma dell’Atto Storico, momento solenne che sancisce ufficialmente l’avvio della missione educativa del centro e l’inizio dei lavori di costruzione.