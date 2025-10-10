Sabato 11 ottobre, alle ore 17, al Museo Civico di Villa Colloredo Mels di Recanati, il Museo dell’Emigrazione Marchigiana ospiterà il convegno “Il Turismo delle Radici. Il ruolo dei musei dell’emigrazione in Italia e nel mondo”, promosso da Italea Marche.

L’incontro, che unisce idealmente Genova e Recanati, vedrà la partecipazione di Paolo Masini, presidente del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, Giuseppe Sommario dell’Università Cattolica di Milano e Luigi Petruzzellis, responsabile del sistema museale di Recanati, con interventi istituzionali del Comune di Recanati e della Fondazione Marche Cultura.

In programma anche il reading musicale “Storie di chi va e di chi torna” di Paola Francesca Iozzi, accompagnata alla fisarmonica da Sandro Paradisi.

L’appuntamento sarà un’occasione di riflessione sul valore dei musei dell’emigrazione come spazi di memoria, identità e “restanza”, e sulle strategie per promuovere il turismo delle radici come leva culturale e sociale per l’Italia e le comunità italiane nel mondo.