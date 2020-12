RAI ITALIA | Italiani all’estero, oggi il Sottosegretario Ricardo Merlo protagonista a “L’Italia con voi”

Parlerà delle iniziative per Comites e CGIE e commenterà, da italo-argentino, la morte di Maradona, che ha anche incontrato sul campo di calcio come avversario

Sarà il sottosegretario agli esteri Ricardo Merlo il primo ospite de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero condotta su Rai Italia da Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al pianoforte.

Nella puntata di oggi, Merlo, in collegamento, parlerà delle iniziative per Comites e CGIE e commenterà, da italo-argentino, la morte di Maradona, che ha anche incontrato sul campo di calcio come avversario.

Adriana e Max, che vivono a Berlino, racconteranno invece del loro matrimonio social ai tempi della pandemia. Quindi sarà la volta di Francesco Cataluccio, che proprio alla pandemia e ai suoi effetti sulle nostre vite ha dedicato un libro.

Si cambia argomento con un anniversario importante: cinquanta anni fa, veniva approvata in Italia la legge sul divorzio. Se ne parla in studio con l’avvocato Valentina Ruggiero che tratta la materia soprattutto in ambito internazionale. E al vocabolario legato alle separazioni e ai divorzi è dedicata la micro-lezione d’italiano di Vincenzo D’Angelo, della Società Dante Alighieri.

Per Storie dal Mondo si vola in Sudafrica per incontrare due produttori di vino: Michela e Attilio.

Programmazione

NEW YORK/TORONTO Martedì 1° Dicembre h17.45

LOS ANGELES Martedì 1° Dicembre h14.45

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Martedì 1° Dicembre h19.45

SYDNEY Martedì 1° Dicembre h17.45

PECHINO/PERTH Martedì 1° Dicembre h14.45

JOHANNESBURG Martedì 1° Dicembre h19.00