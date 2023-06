“Raccontare per ricordare l’Esodo Giuliano-Dalmata”: lunedì alla Camera presentazione della seconda edizione

“Il concorso è indetto da Kepown, piattaforma per scrittori e casa editrice digitale con struttura social" informa Elisabetta de Dominis, presidente di Ad Futuram Memoriam

“La seconda edizione del concorso letterario «Raccontare per ricordare l’Esodo Giuliano-Dalmata» sarà presentata lunedì prossimo, 19 giugno, alle 16:00 a Montecitorio” annuncia l’On. Simone Billi, deputato della Lega per la Circoscrizione Estero-Europa “e sarà visibile in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati”.

“Il concorso è indetto da Kepown, piattaforma per scrittori e casa editrice digitale con struttura social” informa Elisabetta de Dominis, presidente di Ad Futuram Memoriam, fondatrice di Kepown e relatrice durante la conferenza “La piattaforma Kepown è stata ideata per conservare le storie delle famiglie italiane ed europee del ‘900”.

“Il 10 febbraio scorso si è svolta la presentazione della prima edizione nella sede dell’Unione degli Istriani di Trieste alla presenza gradita di Pietro Senaldi” racconta Lucia Esposito, caporedattrice cultura di Libero che sarà seconda relatrice alla conferenza “In quell’occasione si è proclamato l’inizio della seconda edizione del premio che si concluderà il 25 novembre”.

“La volontà è conservare e pubblicare storie familiari che rischiano di andare perdute e che potrebbero essere d’interesse anche per sceneggiature di serie tv” aggiunge Simona Pellis, coordinatrice dell’Unione degli Istriani del Lazio e terza relatrice alla conferenza di lunedì. “Le radici di un popolo ne determinano l’identità. Che non è solo territorio, ma soprattutto cultura. Libero ha accolto questo premio e lo sostiene nelle sue pagine, perché tutto quello che rimane agli esuli è poter ricordare le proprie radici a cui non potranno ritornare più” conclude Pietro Senaldi, condirettore di Libero.