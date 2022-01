QUIRINALE | Merlo incontra Salvini: al lavoro per individuare il futuro presidente della Repubblica

“Stiamo lavorando insieme a Matteo e agli altri leader delle diverse forze politiche italiane per trovare un accordo ed eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”, fa sapere sui social l’ex Sottosegretario alla Farnesina

A Roma si continua a giocare la partita per il Quirinale. Forze politiche in subbuglio. Votazioni continue, ma nessuna fumata bianca. Così continua il confronto tra i diversi partiti.

Questa mattina il Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE, ha incontrato Matteo Salvini, leader della Lega, nel suo ufficio a Palazzo Montecitorio, per discutere proprio di Quirinale e per cercare di individuare un nome per il successore di Sergio Mattarella.

“Stiamo lavorando insieme a Matteo e agli altri leader delle diverse forze politiche italiane per trovare un accordo ed eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”, fa sapere sui social l’ex Sottosegretario alla Farnesina.

Evidentemente, come già accaduto in altre occasioni, il Movimento Associativo Italiani all’Estero sta giocando un ruolo da protagonista per ciò che riguarda l’elezione del nuovo inquilino del Colle. Nelle prossime ore gli incontri del Sen. Merlo continueranno. L’obiettivo di tutti è quello di eleggere a capo dello Stato una figura che goda del più ampio consenso parlamentare possibile.