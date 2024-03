Sorpresa eccezionale a Roma per questa Pasqua, all’ingresso del centro commerciale più visitato d’Europa, si terrà per la prima volta in assoluto la Festa del Cioccolato Artigianale firmata Choco Amore.

L’evento è quello del famoso tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, kermesse unica nel suo genere, che da oltre 15 anni attraversa lo stivale da nord a sud posizionandosi nelle piazze più belle delle città italiane e per la prima volta sceglie una location diversa: una location che non è sicuramente il corso cittadino o la piazza centrale della domenica, ma senz’altro è un altro punto di ritrovo alla stregua del centro città e sicuramente è il punto dello shopping più importante d’Italia.

Il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali della “Choco Amore”, Associazione Nazionale Cioccolatieri, esalta il cibo degli Dei in tutte le sue sfaccettature, dal gusto alle proprietà benefiche, dalla storia della sua scoperta alla lavorazione ancora artigianale. Gli stand che rappresentano diverse regioni italiane propongono dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto con tutte le specialità piemontesi, al cioccolato con la frutta secca tipico del sud Italia, allo speziato, al cremino e, per la gioia dei bambini o di chi voglia fare un simpatico regalo, non mancherà la famosa ed unica “oggettistica in cioccolato” della Choco Passion di Merate (LC).

Nella qualità del cioccolato è racchiuso il segreto del successo di questa iniziativa itinerante: un prodotto artigianale senza additivi e conservanti, prodotto in quantità limitate e difficile da trovare in commercio. Un cioccolato per veri intenditori, dunque, che nulla ha a che vedere con quello

commerciale. Un prodotto che va consumato fresco per godere appieno del suo aroma unico.

Assaggiare il cioccolato artigianale è un’esperienza sensoriale imperdibile per la quale l’espressione “si scioglie in bocca” è la più azzeccata.

Non solo, mangiare cioccolato artigianale è anche un toccasana per la salute, perché il cacao contiene numerose proprietà benefiche per l’organismo: è un ottimo antidepressivo e aiuta la circolazione sanguigna. I suoi benefici sono ben noti da secoli, tanto che i Maia e gli Aztechi lo consideravano “il cibo degli Dei”. E proprio per questo che uno dei principali scopi dell’iniziativa è quello di sensibilizzare il consumo consapevole e responsabile di alimenti genuini.

La Festa del Cioccolato Artigianale a Porta di Roma sarà un vero e proprio villaggio dolce: nei quattro giorni di manifestazione esperti Maestri Cioccolatieri terranno dimostrazioni e laboratori per mostrare al pubblico le tecniche di lavorazione del cioccolato e per condividere segreti e curiosità su questo affascinante mondo. Sarà un’opportunità unica per scoprire l’arte di creare cioccolato artigianale di alta qualità.

Per i più piccoli sono previsti Laboratori dove, oltre a conoscere il viaggio che il cioccolato percorre per arrivare fino ai nostri palati, potranno “mettere le mani in pasta” nel loro alimento preferito.

Sarà presente, inoltre, un’animazione di livello per rendere il Villaggio del Cioccolato ancora più giocoso e divertente, con mascotte, spettacoli, musica e tanta festa…. preparatevi a partecipare alla Festa del Cioccolato Artigianale dove, oltre a trascorrere dolcissimi momenti, avrete l’occasione unica di acquistare i regali di Pasqua.