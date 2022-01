PNRR | Ministro Gelmini: “In programma diversi incontri per spiegare contenuti e opportunità”

“Cari amici, ci siamo lasciati alle spalle un anno complesso, difficile per tutti. Come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di fine anno, “Il covid ha inferto ferite profonde: sociali, economiche, morali. Eppure ci siamo rialzati, trovando la forza per reagire e ricostruire”. Abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per contrastare il virus, salvaguardare la salute e tenere aperto il Paese. Ad oggi sono 122 milioni le vaccinazioni effettuate e accelerare ulteriormente sulle somministrazioni ci consente di alleviare la pressione sugli ospedali”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, nella sua enews.

“Davanti a noi, però, abbiamo anche un’altra sfida: in questi mesi siamo chiamati a gestire concretamente le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Italia ha raggiunto i 51 obiettivi del Piano e ha inviato alla Commissione Europea la domanda di pagamento della prima rata da 24,1 miliardi di euro. Adesso andranno programmati gli investimenti e sviluppati i progetti. Duecento miliardi di euro da spendere da qui al 2026 in digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione, inclusione sociale e salute.

Il ruolo degli Enti locali è centrale. Da quando mi sono insediata al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie sto lavorando costantemente con sindaci, presidenti di Provincia e di Regione.

Possiamo finalmente ricucire i territori, accorciare le distanze, colmare il divario Nord-Sud e soprattutto non lasciare indietro nessuno: periferie, aree interne, aree terremotate, montagne, isole, borghi, piccoli Comuni. Ogni Regione avrà il suo “progetto bandiera”: una sorta di abito su misura per ciascun territorio, una progettualità forte che sia motore della ripartenza. Come Dipartimento Affari Regionali siamo pronti a darvi una mano nella presentazione dei progetti che riguardano i vostri Comuni.

Abbiamo in programma diversi incontri informativi su tutto il territorio nazionale – conclude Gelmini – per spiegare contenuti e opportunità del PNRR. Siamo partiti da Bergamo, ma presto faremo tappa anche in altre città. Abbiamo istituito una task force per dare assistenza tecnica ai Comuni e potete scriverci a pnrr.dara@palazzochigi.it”.