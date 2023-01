Papa Benedetto XVI ci mancherà

Ci sono preti che si sforzano di dire che la Chiesa non è cambiata e che non è diventata un'associazione filantropica, ma (purtroppo) la realtà è ben diversa…

Oggi, si è dato l’estremo saluto al Papa emerito Benedetto XVI. Con la sua morte, egli ha lasciato un vuoto. Papa Benedetto XVI è stato un grande teologo ma è stato anche un grande uomo di fede. Si è sempre esposto per la difesa delle nostre, anche a costo di subire degli attacchi molto pesanti. Egli ha più volte parlato del pericolo del relativismo e della necessità di difendere le radici giudaico-cristiane dell’Europa e dell’Occidente. Oggi, purtroppo, la Chiesa non parla più di queste cose. Sembra che la Chiesa sia diventata un’associazione filantropica, nonostante ci siano ancora dei preti che si sforzano di fare passare l’idea contraria.

Ci sono preti che si sforzano di dire che la Chiesa non è cambiata e che non è diventata un’associazione filantropica, ma (purtroppo) la realtà è ben diversa. Ci sono parrocchie nelle quali le liturgie non sembrano avere più nulla di spirituale. I preti che le celebrano parlano di temi come l’immigrazione e l’ambiente, esattamente come se la chiesa fosse un’associazione filantropica o un sindacato. Inoltre, non si capisce la stretta di Papa Francesco sulla messa in latino. Padre Georg Gänswein, storico segretario particolare di Papa Benedetto XVI, ha detto che questa decisione ha spezzato il cuore del Papa emerito. Questo ha allontanato molti fedeli.

Ci sono chiese chiuse nelle quali non si dicono più le messe. Papa Benedetto XVI ci ricordava che la Chiesa non doveva ridursi ad essere come un’associazione filantropica. La Chiesa deve avere al centro Cristo e deve parlare di Cristo attraverso le opere di carità, la Tradizione, le Scritture ed i Sacramenti. Non può esistere una Chiesa senza Cristo. I moniti di Papa Benedetto XVI all’Europa e all’Occidente sono ancora oggi attuali.

L’Europa che noi conosciamo è l’Europa delle cattedrali, la quale nacque dal connubio tra cultura greco-romana e tradizione giudaico-cristiana.

Oggi, questo concetto sembra che sia completamente abbandonato. Si abbattono i simboli e si chiamano le feste in un altro modo in nome del “politicamente corretto”. Gli effetti di ciò si vedono e sono nefasti. Noi rimpiangeremo Papa Benedetto XVI e il tempo nel quale ciò avverrà non sarà neppure lontano.