Opportunità nella tecnologia per le costruzioni per le imprese italiane in Repubblica Dominicana

Stay Export è il nuovo progetto di Unioncamere, cofinanziato dal Fondo Intercamerale di Intervento, realizzato dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero insieme con Assocamerestero, per offrire – d’intesa con le Camere italiane – attività e servizi a supporto delle Pmi esportatrici dopo l’emergenza sanitaria. 66 CCIE operanti nei 45 paesi di maggiore interscambio commerciale con l’Italia stanno costruendo specifici percorsi di orientamento e assistenza a cui le piccole e medie imprese potranno accedere rivolgendosi all’ente camerale del proprio territorio.

La Camara di Commercio Dominico Italiana ha organizzato due webinar nel mese di novembre (10 e 25/11/2020). Il Primo dal titolo OPPORTUNITA’NELLA TECNOLOGIA PER LE COSTRUZIONI PER LE IMPRESE ITALIANE IN REPUBBLICA DOMINICANA.

Nel webinar la Camera di Commercio Dominico Italiana esplorerà i requisiti aziendali per esportare macchine per la costruzione di finestre in alluminio e vetro in Repubblica Dominicana, il contatto con i distributori locali e come scegliere quelli più idonei in base alle capacità e obiettivi aziendali. Si tratteranno inoltre temi legati alla logistica, alle tempistiche, i problemi che possono insorgere, fino all’arrivo in dogana. Si parlerà inoltre della tecnologia per la costruzione di pannelli decorativi e chiusure esterne. Lo speaker del webinar sarà Orazio Viro, presidente dell’impresa Cerartec S.A, e’ stato incaricato della direzione, disegno e montaggio della facciata della biomedica della città’ di Barcellona, tecnico e disegnatore di componenti di protezione solare in vari progetti europei.

Il partenariato publico-privato come strumento delle infrastrutture idriche ed energetiche nel mondo, il caso dominicano

Il secondo webinar organizzato dalla Camera di Commercio Domincio Italiana avverra’ il giorno 25 novembre alle 18:00 ore italiane ed ha come titolo IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO COME STRUMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ENERGETICE NEL MONDO, IL CASO DOMINICANO.

Nel webinar la Camera di Commercio Dominico Italiana esplorerà il mondo delle macchine ad alta tecnologia utilizzate da una delle più importante aziende Italiane ACEA. Si tratteranno inoltre temi legati alla logistica e alle tempistiche. Si parlerà specificamente delle public e private partnership come strumento per le infrastrutture d’acqua ed energia trattando il caso dominicano in dettaglio.

Lo speaker del webinar sarà il Sr. Antonino Ferrera presidente esecutivo ACEA International. Il Sr.Ferrera ha lavorato per 20 anni nell’area delle Americhe sviluppando e gestendo nuove attività nel mercato dei servizi di pubblica utilità (acqua, energia, infrastrutture) lavorando con diverse istituzioni governative e private acquisendo un know-how e una rete specifici in questa área geografica e attività. Il presidente Acea International offrirà’ una visione del settore Acqua ed Energia, il suo funzionamento, quali sono i principali players a livello locale e come approcciare il mercato dominicano.