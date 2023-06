Odoguardi (MAIE): “Pensionati italiani all’estero siano liberi di decidere dove pagare le tasse sulla propria pensione”

Parla Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE: “E’ necessario trovare una soluzione adeguata che valga per tutti i pensionati italiani nel mondo e non solo per chi, per esempio, risiede in Paesi che hanno stretto accordi sulla doppia imposizione fiscale con il BelPaese”. “Auspichiamo fortemente che possa essere data, per legge, la libertà ai nostri pensionati di decidere dove pagare le tasse sulla propria pensione, se residenti all’estero. Per raggiungere questo obiettivo – conclude Odoguardi – come MAIE ci muoveremo con i nostri parlamentari a Roma, alla ricerca di possibili soluzioni”

“Come MAIE crediamo sia davvero assurdo che i pensionati italiani residenti all’estero siano costretti a pagare le tasse sulla propria pensione, quando in realtà non ricevono alcun servizio da parte dell’Italia, proprio perché non vivono nello Stivale. Pensionati costretti a pagare l’Irpef, per esempio, quando in Italia non godono neppure dell’assistenza sanitaria. C’è qualcosa che non va in tutto questo, è necessario trovare una soluzione adeguata che valga per tutti i pensionati italiani nel mondo e non solo per chi, per esempio, risiede in Paesi che hanno stretto accordi sulla doppia imposizione fiscale con il BelPaese”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

