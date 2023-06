Italiani all’estero, Antonio Iachini a ItaliaChiamaItalia: “Sono un soldato del MAIE, lo sarò anche all’interno del CGIE”

Iachini spiega di avere conosciuto il Movimento Associativo circa un anno fa, a San Paolo, Brasile, in occasione della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche. “Da quel giorno mi sono impegnato a lavorare per il MAIE e a favore della comunità italiana in Venezuela e in tutto il Sudamerica. Ora la mia nomina è stata resa ufficiale, ma da tempo sto operando per far crescere il Movimento in questa zona dell’America Latina”, assicura. Iachini ci tiene a sottolineare che il MAIE “è l’unico movimento che si occupa davvero di italiani nel mondo e non lo fa solo sotto periodo elettorale, ma in forma costante, tutti i giorni”

Antonio Iachini è stato nominato ufficialmente coordinatore MAIE per il Venezuela e i Paesi andini. “La scorsa settimana abbiamo avuto l’onore e il piacere di ricevere la delegazione del MAIE nella sua massima rappresentanza, con il presidente Ricardo Merlo, il vicepresidente Vincenzo Odoguardi e il coordinatore MAIE America Latina Mariano Gazzola”, dichiara Iachini a Italiachiamaitalia.it, che l’ha raggiunto telefonicamente nella sua Caracas. “L’incontro con la comunità italiana ha destato molto interesse tra i connazionali; il MAIE rappresenta la struttura associativa più importante a livello mondiale per quanto riguarda la difesa dei diritti degli italiani all’estero”, sottolinea il coordinatore.

Iachini spiega di avere conosciuto il Movimento Associativo circa un anno fa, a San Paolo, Brasile, in occasione della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche. “Da quel giorno mi sono impegnato a lavorare per il MAIE e a favore della comunità italiana in Venezuela e in tutto il Sudamerica. Ora la mia nomina è stata resa ufficiale, ma da tempo sto operando per far crescere il Movimento in questa zona dell’America Latina”, assicura.

“Per me l’arrivo della delegazione MAIE in Venezuela è stata una gradita e grande sorpresa; significa che abbiamo lavorato bene e fatto un lavoro interessante in forma silenziosa, che però è stato riconosciuto e apprezzato da tutti. Svolgiamo un lavoro di assistenza per i nostri connazionali e oltre al Venezuela stiamo già lavorando per continuare a crescere anche in Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia”.