NORVEGIA | Italiani all’estero, Chiara Isola eletta nel Comites di Oslo

Chiara Isola, classe 1983, da 10 anni è lontana dal luogo dov’è nata e cresciuta. Dopo una parantesi in Inghilterra, vive e lavora a Midsund, in Norvegia, in un’azienda del ramo “oil e gas”.

L’amore e i ricordi di Piacenza e delle sue vallate sono intatti nei suoi pensieri. Sente forte l’italianità dentro di sé e il desiderio di aiutare i propri connazionali in Norvegia. Così decide di candidarsi al Comites di Oslo.

In un’intervista al quotidiano la Libertà, spiega che i Comites sono degli organi elettivi che rappresentano gli italiani emigrati all’estero con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, migliorare la vita sociale e i rapporti con le associazioni locali. Chiara ce l’ha fatta e ha portato la sua parlata piacentina nelle stanze decisionali dell’organizzazione estremamente utile per gli italiani che decidono di trasferirsi all’estero. E’ infatti tra i dodici candidati alla carica di consigliere che sono stati eletti nella circoscrizione consolare che comprende sia lo Stato norvegese che quello islandese. Buon lavoro a Chiara e a tutto il Comites di Oslo.