NORD AFRICA | Ogni anno oltre 200 studenti di lingua italiana in Sudan

Quest’anno la fusione delle iniziative legate alla IV Settimana della Cucina Italiana e la XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in unico periodo dal 1 al 5 dicembre, ha dato vita a un calendario variegato di eventi anche in Sudan – Paese del Nord Africa – dove sia la lingua che la cucina italiane sono molto apprezzate.

Pensate: ogni anno oltre 200 studenti sono impegnati nell’apprendimento della lingua di Dante nel Paese, principalmente presso il Comboni College for Science and Technology, ma anche presso altri atenei quali l’Universita’ di Khartoum e l’Universita’ El Neelain.

In occasione della Settimana le diverse iniziative sono state realizzate e coordinate dall’Ambasciata d’Italia in Sudan, in stretto coordinamento con l’ufficio locale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e grazie anche alla collaborazione di varie istanze del settore privato sudanese.

Per la parte relativa alla promozione della lingua e della cultura italiane, nella serata del 3 dicembre alle 19:30 si terra’ presso la scuola Kics un concerto del soprano Cristiana Arcari, accompagnata dal pianista Massimiliano Tisano dal titolo “Italian On Stage: A musical Journey”.

Mercoledi’ 4 dicembre alle 16:00 il Prof. Andrea Palumbo terra’ presso il CIC (Comboni Italian Center) un seminario dal titolo “Italian On Stage: Le parole dello spettacolo” rivolto a studenti di italiano.