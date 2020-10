Non solo a Natale: ecco il vero panettone italiano a portata di click

Montreal – Non è Natale senza panettone. La sua fragranza, la sua morbidezza ed il suo gusto inconfondibile ci fanno tornare bambini, trasportandoci nella magica atmosfera che si respira in Italia in occasione della festa più bella e attesa dell’anno. Un’atmosfera che, soprattutto chi vive dall’altra parte del mondo, può percepire assaporando questo dolce tipico della tradizione culinaria tricolore, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Negli ultimi anni il suo consumo ha preso il sopravvento anche in Nord America, diventando un dolce da regalare (magari con una bella bottiglia di spumante) o da condividere con familiari e amici. Tutte le volte che ne abbiamo voglia. Senza aspettare il prossimo viaggio in Italia e senza fare la fila al supermercato, ma ordinandolo comodamente dal nostro sofà. E non poteva essere altrimenti: nell’epoca della globalizzazione e delle tecnologie digitali, basta un click per ricevere direttamente a casa nostra il dolce natalizio per eccellenza.

Qualche giorno fa, ci siamo imbattuti quasi per caso, ma con viva sorpresa, in un sito chiaro, immediato e facile da usare. È www.thepanettone.com, dove potete trovare il vero Panettone Italiano, di alta qualità, fatto secondo la tradizione classica da Pasticceri selezionati in tutto il Nord America.

A lanciare questa piattaforma on line sono stati Phil Asfour e Luigi Florimo, due giovani brillanti che lavorano nel settore del digital marketing con la passione per il panettone.

In pratica, due golosoni che non possono fare a meno di mangiare il panettone tutto l’anno. E che quindi, proprio per soddisfare innanzitutto la loro ingordigia, hanno messo in piedi un sito web dove pasticceri e produttori italiani di panettoni possono avere tutta la visibilità che meritano, vendendo i loro deliziosi dolci sia in Canada che negli Stati Uniti, senza spese di spedizione, tutto l’anno. Avete capito bene: non sarà più necessario aspettare Natale.

“Tre sono i motivi per cui abbiamo deciso di avviare questo progetto – ci hanno raccontato Phil e Luigi: continuare a mantenere viva questa tradizione italiana anche oltreoceano; aiutare i produttori ed i pasticceri, spesso poco pratici col marketing digitale, a commercializzare on-line “the best panettone”; rendere il Panettone un dolce che può essere consumato in tutte le occasioni speciali”.

Perché in fondo, nei nostri cuori, è Natale tutto l’anno se, circondati dai nostri affetti, condividiamo la gioia di gustare un’eccellenza tricolore come il Panettone.