Un nuovo spazio dedicato all’educazione e all’intrattenimento infantile sta per arricchire il panorama culturale italiano. Il Museo dei Bambini, che aprirà ufficialmente il 15 marzo 2025 a Lecce, promette di offrire un’esperienza immersiva e interattiva per le famiglie, combinando il meglio della cultura dell’innovazione con le tradizioni educative italiane.

Dietro questo ambizioso progetto c’è Crina Bordas, imprenditrice nel settore tecnologico che ha lasciato la California per stabilirsi in Puglia con la sua famiglia. Forte della sua esperienza nella Silicon Valley, Bordas ha voluto creare un ambiente di apprendimento all’avanguardia, ispirato al gioco, alla curiosità e alla scoperta.

“Il nostro obiettivo è ispirare il futuro attraverso il gioco. In un mondo in continua evoluzione tecnologica, vogliamo dare ai bambini strumenti concreti per affrontare le sfide con creatività e sicurezza”, spiega la fondatrice.

Un museo su misura per i bambini e le famiglie

Il Museo dei Bambini di Lecce non sarà un semplice spazio espositivo, ma un vero e proprio laboratorio interattivo, dove il gioco si trasforma in apprendimento.

Tra le principali attrazioni:

• Mostre scientifiche interattive – Esperimenti pratici per esplorare aerodinamica, gravità, suono e movimento.

• Arena delle sfide – Attività che incoraggiano la resilienza, l’adattabilità e il pensiero critico.

• Stazioni collaborative – Esperienze incentrate sul lavoro di squadra, la strategia e il problem-solving.

• Stanza sensoriale – Uno spazio pensato per favorire lo sviluppo sensoriale e l’autoregolazione.

• Zona “Sì” – Un’area sicura per i più piccoli, dove i neonati e i bambini in età prescolare possono esplorare liberamente.

• Conquista il Rubicon Trail – Un’emozionante sfida pratica in cui i bambini guidano veicoli 4×4 a distanza, sperimentando le leggi della fisica applicata.

L’approccio educativo del museo si basa sulla libera esplorazione, stimolando nei bambini la capacità di risolvere problemi, sviluppare l’indipendenza e accrescere la fiducia in se stessi.

Lecce, una città perfetta per le famiglie

Con il suo centro storico a misura di pedoni, le sue piazze vivaci e una cultura che valorizza la famiglia, Lecce si conferma la location ideale per un progetto di questo tipo.

Il museo poi si inserisce perfettamente nel contesto culturale e turistico del Sud Italia, aggiungendo un’importante attrazione educativa alla città.

“Questo museo rappresenta la Lecce che vogliamo: una città che valorizza la cultura e l’innovazione, offrendo opportunità alle nuove generazioni”, ha dichiarato il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla. “Investire nei bambini significa investire nel futuro della nostra comunità”.

Inaugurazione ufficiale il 15 marzo 2025

L’inaugurazione del Museo dei Bambini si terrà il 15 marzo 2025, con un evento speciale riservato ad autorità, stampa e ospiti d’onore. A partire dal giorno successivo, il museo sarà aperto al pubblico, pronto ad accogliere famiglie e scuole con un programma ricco di attività ed eventi.

Con il suo mix unico di educazione e divertimento, il Museo dei Bambini di Lecce è destinato a diventare una tappa imperdibile per chiunque voglia offrire ai propri figli un’esperienza di apprendimento coinvolgente e innovativa.

Per maggiori informazioni sul Museo dei Bambini si può visitare il sito internet www.museodeibambini.it/it o il profilo Instagram @museodeibambini.