“Multipli Forti”, prima edizione a New York

Al via la prima edizione di “Multipli Forti”, un nuovo festival di narrativa italiana contemporanea che si svolgerà da oggi, 6 a mercoledì 8 giugno in tre prestigiosi luoghi della cultura italiana a New York: l’ Istituto Italiano di Cultura, il Center for Italian Modern Art (Cima) e il Rizzoli Bookstore.

L’iniziativa dell’ Italian Literary Fiction Festival – scrive il Quotidiano del Sud – è promossa dall’ Istituto Italiano di Cultura di New York diretto da Fabio Finotti con la collaborazione della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Fuis) e con la direzione artistica di Maria Ida Gaeta, supportata da un gruppo di studiosi.

Una finestra transatlantica sulle maggiori tendenze della narrativa italiana del nostro tempo, raccontate con contributi originali dalle autrici e dagli autori che l’hanno scritta e la stanno scrivendo.