Secondo una ricerca di Nomisma e Arcadia, presentata oggi nella sede del Consorzio di Tutela alla Reggia di Caserta durante l’evento “Mozzarella di Bufala Campana Dop: la sfida europea”, il prodotto campano ha raggiunto un’audience digitale di oltre 37 milioni di utenti, con un sentiment positivo che tocca il 75% delle conversazioni online.

Lo studio di Nomisma, condotto su 5.000 consumatori in Austria, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, ha evidenziato che inglesi e svizzeri sono stati, nell’ultimo anno, i principali consumatori di mozzarella Dop, circa il 30% della popolazione.

Le emozioni associate al consumo del celebre “oro bianco” sono soprattutto piacere (29%), benessere (24%), felicità (15%) e innamoramento (10%). In particolare, gli austriaci si distinguono per la sensazione di benessere (37%), mentre belgi e britannici esprimono il maggiore piacere (oltre il 35%).

La mozzarella di bufala è considerata il cibo romantico per eccellenza, perfetto per una cena italiana (30% degli intervistati) o un incontro conviviale tra amici (19%). Per gli austriaci, in particolare, rappresenta il piatto ideale per un momento romantico, mentre i belgi si mostrano più distaccati.

Oltre ad essere un alimento iconico, la Mozzarella di Bufala Campana traina la reputazione della regione Campania, che gode di un giudizio positivo per il 98% dei consumatori europei. I più affezionati al prodotto appartengono alla fascia middle-upper class, vivono in famiglie con bambini e hanno visitato l’Italia — spesso proprio la Campania — durante vacanze o viaggi di lavoro. Per oltre la metà degli intervistati, la parola “Campania” evoca immediatamente il cibo, in particolare pizza, mozzarella e vino.

Lo studio ha anche analizzato gli abbinamenti culinari più diffusi nei diversi Paesi: gli austriaci la associano sia alla Wiener Schnitzel che allo Strudel di mele, belgi e olandesi a insalate e verdure, mentre gli svizzeri la integrano nelle fondue e nelle raclette. Gli inglesi, più creativi, la abbinano persino a piatti tipici come la English Breakfast, il Sunday Roast, il Fish and Chips e perfino i dolci come il Bread and Butter Pudding.

La ricerca di Arcadia ha invece analizzato il parlato digitale sulla Mozzarella di Bufala Campana Dop, raccogliendo due anni di conversazioni in Italia, Francia, Germania e Regno Unito (luglio 2023 – luglio 2025). Instagram si conferma la piattaforma più attiva (43% delle interazioni), seguita da Facebook, X e TikTok, che insieme rappresentano il 90% del totale. Il pubblico è equamente diviso tra uomini e donne, con età compresa tra i 25 e i 44 anni.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Nando Santonastaso, sono intervenuti Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela, Diego Matricano dell’Università Vanvitelli, Emanuele Fontana di Crédit Agricole Italia e Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio.

“Questi risultati premiano gli sforzi del Consorzio nella promozione all’estero e dimostrano la forza del Made in Italy in Europa” ha dichiarato Raimondo. “La Mozzarella di Bufala Campana è un vero motore per il territorio” ha aggiunto Matricano, sottolineando il potenziale di attrazione turistica del prodotto.

Saccani ha concluso ricordando che qualità e legame con il territorio restano i pilastri del successo del Made in Italy. “La Mozzarella di Bufala Campana è ambasciatrice di un turismo Dop in continua crescita, capace di raccontare al mondo la nostra identità e il nostro stile di vita”.